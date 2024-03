– Jeg holder en knapp på at Norges Bank vil signalisere at første rentekutt mest sannsynlig kommer til høsten, nærmere bestemt i september, sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets til NTB.

Sentralbanksjefen har uttalt seg på en måte som langt på vei utelukker endringer i styringsrenta denne gangen, og «alle» er tilsynelatende enige om at det ikke kommer noe rentekutt nå. Derimot er det stor spenning rundt hva som står i årets første Pengepolitisk rapport og om Norges Bank gjør noen endringer i rentebanen – prognosen for renteutviklingen framover.

Rentemøtet fant sted onsdag. Beslutningen og Pengepolitisk rapport blir først offentliggjort torsdag formiddag.

Styringsrenta til Norges Bank er blitt satt opp 14 ganger siden klatringen fra det historiske nullnivået startet høsten 2021. Sentralbanksjef Ida Wolden Bache var så tydelig som en sentralbanksjef kan være i årstalen i februar. Da sa hun at renta mest sannsynlig blir holdt på dagens 4,5 prosent en god stund, og at det trolig ikke blir behov for flere renteøkninger.

– Venter til desember

– Jeg tror rentebanen vil være relativt lite endret fra sist. Men om noe, heller vi mot liten oppjustering i den nærmeste enden av rentebanen, og at Norges Bank da peker enda tydeligere på at det første kuttet kommer først mot slutten av året, sier sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets til NTB.

Haugland understreker på sin side at hun mener lønnsoppgjøret kan bli en joker. I den gjeldende renteprognosen ligger forventning om en lønnsvekst på 5 prosent. All lønnsvekst over dette vil, isolert sett, virke drivende på renta.

– Ender lønnsoppgjøret vesentlig sterkere enn dette, vil det ganske sikkert endre sentralbankens renteplaner, mest sannsynlig i form av utsatt rentenedgang, sier Haugland.

Hun peker dessuten på at prisveksten har vært lavere og kronekursen sterkere enn sentralbanken anslo i forrige pengepolitiske rapport i desember i fjor. Sjeføkonomen peker imidlertid på at prisveksten fortsatt er altfor høy, og at kronekursen har svekket seg i det siste. Derfor tror hun Norges Bank vil varsle at det er en risiko for at det kan drøye noe lenger.

Trolig kutt i desember

– Vi tror den nye rentebanen fra Norges Bank vil være nokså lik den fra desember, men om noe vil den vise mindre sannsynlighet for rentekutt allerede i september, sier sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets til NTB.

Han poengterer at mens prisveksten er lavere enn ventet, og kronekursen er sterkere, har markedets forventninger til rentekutt ute blitt skjøvet ut i tid. Det første taler for raskere rentekutt, mens det andre vil trekke i motsatt retning.

I tillegg har norsk økonomi igjen holdt seg bedre oppe enn anslått, og arbeidsledigheten lavere enn ventet. Også oljeprisen har kommet en god del opp.

– I sum blir vi derfor ikke overrasket om vi får en liten oppjustering av rentebanen og dermed signaler om at det kan ta lengre tid før vi får det første rentekuttet, sier han.

Også Hov er opptatt av at det ikke er like store forventninger til raske rentekutt hos handelspartnerne, og at Norges Bank derfor kan tillate seg å vente og se en stund.

– Dette utsetter rentenedgangen også her hjemme. Og det siste poenget er at Norges Bank har tid til å se dette mer an, sier han.