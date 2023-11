Vakthavende meteorolog Per Egil Haga sier til VG at han sjelden ser nordlys to dager på rad, men at det blir muligheter i kveld – der skyene holder seg unna. Særlig Østlandet, Nord-Vestlandet og Trøndelag får gode forhold.

– Jeg ville nok ventet til litt ut på kvelden, mellom 20 og 22 er nok et egnet tidspunkt. Og så må man være et sted med lite lys og kle godt på seg – det er kaldt, sier Haga.

Folk må være tålmodige, for ofte kan det ta tid før nordlyset dukker opp.

Daglig leder Vegard Lundby Rekaa ved Solobservatoriet på Harestua på Hadeland nord for Oslo var svært fornøyd med nordlyset lørdag kveld.

– Det som overrasket meg, var at det var rett over hodene våre der jeg bor på Lunner, og ikke nord på horisonten slik vi er vant med. Det var lekre, fine buer i både grønt og rødt, sier han til TV 2.

På nordlysvarselet inne på Yr-appen står det at det er mest aktivitet i Oslo-området mellom klokken 19 og 20 søndag kveld.