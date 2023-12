Inntekten til forfatteren i 2022 var på 1.683.028 kroner, skriver Dagen.

Forfatteren betalte 708.535 kroner i skatt og hadde en formue på 16.263.531 kroner, ifølge tallene som avisen har fått innsyn i.

Torsdag holder Fosse holder sin nobelforelesning hos den svenske akademiet i Stockholm, etter at han vant prisen som første nordmann på 95 år. Han ble tildelt prisen i oktober for sine «innovative skuespill og prosa, som gir en stemme til det usigelige». Fosse sa selv at han var overveldet og svært takknemlig for å motta prisen.