Den dømte mannen, 38 år gamle Charles Littlejohn, lekket også skatteopplysningene til tusenvis av andre velstående amerikanere.

Littlejohn var tidligere ansatt i et konsulentfirma som utførte oppgaver for det amerikanske skattevesenet, IRS.

Ifølge påtalemyndigheten hadde 38-åringen i 2017 søkt jobb i det aktuelle konsulentfirmaet i håp om at han skulle få tilgang til Trumps skatteinformasjon.

Littlejohns advokater sa under rettssaken at han lekket de mange selvangivelsene basert på en «dyp moralsk overbevisning» om at offentligheten har rett til å få slik informasjon, men at han nå angrer.

Det var på bakgrunn av de lekkede dokumentene at New York Times i 2020 kunne avsløre at Trump ikke betalte inntektsskatt i ti av 15 år før han ble president.