Det er både grunnskoler og videregående skoler rundt om i Nord-Norge som er stengt. Flytrafikken er hardt rammet, og en rekke avganger er innstilt.

Med sindig nordnorsk tone kan lufthavnsjefen ved Tromsø lufthavn rapportere om krevende forhold.

– Det blåser ganske frisk om morgenen, det er ganske heftig, sier Ivar Helsing Schrøen til NTB.

I Tromsø ligger vinden på rundt 40 knop i kastene. Senere på dagen kan det komme vind på opp mot 70 knop enkelte steder.

– Ikke forsvarlig

Pressekontakt i Widerøe, Catharina Solli, sier til NTB at det ikke er forsvarlig å fly i Nord-Norge nå. Widerøe har innstilt alle flygninger nord for Trondheim til tidligst klokken 13.

– Det er kraftig vind, kollegaene mine har ikke opplevd denne type varsler før. Når fly står ute i disse forholdene må de tjores fast, forteller Solli.

Widerøe opplyser at 1600 passasjerer allerede har blitt booket om. De understreker at de som nå blir rammet, vil bli kontaktet. Widerøe skal ta en ny avgjørelse klokken 13.

Norwegian har også innstilt alle sine morgenfly fra Oslo til Bodø og Evenes, ifølge TV 2. Flyet til Kirkenes og Longyearbyen dropper mellomlanding i Tromsø. SAS har også innstilt flere avganger.

Nødvarsling om skred

Mandag morgen måtte politiet også ta i bruk nødvarslingssystemet etter melding om skred over vei og fare for skred mot hus i Kvæfjord i Troms.

– Det bygger vi på at det er et område med skredfare, og at det har gått et skred der nå. Det meldes om store vannmengder som kommer ned fra fjellet, sier operasjonsleder Eirik Kileng i Troms politidistrikt til NTB tidlig mandag morgen.

Dette nødvarselet ble sendt ut:

– Det har gått skred ved Våtvoll, og du kan befinne deg i et farlig område. Vurder å evakuere deg selv i retning Sigerfjord. Vei i sørlig retning mot Gullesfjordbotn er stengt av skred.

Ingen personer er tatt av skredet, men beboere i området er bedt om å evakuere.

Krevende kjøreforhold

Foreløpig har det ikke vært noen store uhell på veiene i nord, men det kan fort skje om bilistene ikke er oppmerksomme.

– Det er mye dårlig føre, stedvis er det mye vann i veibanen. Andre plasser er det veldig glatt i tillegg til all vinden, sier trafikkoperatør i Statens vegvesen, Bente Nyland, til NTB.

Hun sier uværet har gått hardt utover ferjeavganger. Flere av dem er innstilt, og i tillegg er flere bruer stengt på grunn av sterke vindkast.

– Foreløpig er vinden sterkest i Lofoten og Vesterålen. Enkelte plasser bør man vurdere å la bilen stå, sier Nyland.