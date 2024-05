Fylkeskommunen ville heller bruke ferjemillionene fra regjeringen på det helhetlige kollektivtilbudet i Rogaland.

– Når fylkeskommunen beslutter å ikke tilby folk og næringsliv gratis ferje, kan de heller ikke få penger til gratis ferje og så ta betalt for ferjebillett, sier distrikts- og kommunalminister Erling Sande (Sp) til Stavanger Aftenblad.

NRK , som omtalte saken først, skriver at fylkesordfører Ole Ueland (H) argumenterte med at det er bedre om man må betale litt for ferjer, enn at man må kutte mye i busstilbudet.

Han sier til kanalen at de 9,2 millionene er et mye lavere beløp enn det gratisferje-ordningen koster for Rogaland, og at summen av tapte billettinntekter egentlig ligger på rundt 22 millioner kroner.

For regjeringen har gratis ferje vært en viktig sak, og Sande påpeker at Rogaland nå er det eneste fylket som ikke tilbyr innbyggerne gratis ferje.