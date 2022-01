Halvard har jobbet i Molde-butikken i 35 år – nå gir han seg

Næringsliv

– Det aller beste har vært møtene med alle kundene. Jeg har opplevd at folk kommer innom bare for å slå av en prat. Noen ekstra slag på kassa har det nok blitt av det også, men ikke alltid. Det er ikke alle som har så mange å prate med. Det er godt å kjenne at man har betydd noe for noen, og gjort en forskjell, sier Halvard Moltubak, som nå gir seg som butikksjef og ansatt i Dressmann.