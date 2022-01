Nådde milepæl i 2021 - nå satser de videre

Næringsliv

Denne uka så en ny IT-aktør dagens lys i det norske markedet. Et av Norges raskest voksende IT-selskaper med 30 lokasjoner fra Svalbard i nord til Kristiansand i sør har endret navn og blitt til iteam AS. Blant disse er IT Partner Møre AS, som ved årsskiftet formelt gikk ut av Serit-kjeden. iteam AS som er det nye navnet, har siden januar 2020 ekspandert nasjonalt, og har i dag 30 avdelinger med til sammen 250 medarbeidere, 6000 aktive kunder og en omsetning på ca. 700 millioner kroner.