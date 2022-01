Næringsliv

MOLDE: Arbeidsplassene som nå er i spill, gjelder avdelingen Nav Arbeid og ytelse. I dag er dette kontoret plassert i Molde, men det er ansatte både i Molde og Kristiansund. I den forrige regjeringens tid ble det foreslått å slå sammen de to kontorstedene til ett. Argumentet for sammenslåingen var blant annet at det ville gi lavere husleiekostnader.