Næringsliv

MOLDE: - For Senterpartiets del er vi ikke tilhengere av å slå sammen verken kommuner, fylker eller etater. Men når Kommunaldepartementet har fått i oppgave å lage en veileder for etablering av statlige arbeidsplasser, er det ikke noe utspill fra fylkeskommunen. Det er et resultat av Arbeiderpartiets og Senterpartiets regjeringspolitikk, der flere statlige arbeidsplasser ønskes flyttet ut til bo-og arbeidsmarkeder som har få statlige arbeidsplasser fra før, forklarer Kristin Sørheim som er gruppeleder for Sp i fylkestinget.