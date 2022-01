Næringsliv

- Usikkerheten er stor rundt hva som vil skje med europavegen gjennom Romsdalen. Det som har kommet fram i media de siste dagene gir inntrykk av at det er fullstendig «kokelimonke». Dokumenter og planer holdes tilbake, strekningen øverst i Romsdalen er uviss når lyses ut på anbud og aktørene peker på hverandre. Vi har mange spørsmål hengende i lufta: Er det virkelig motvilje mot prosjektet E136? Er dette politisk styrt? Er det en del av et komplott? Hvem har snakket sammen? Det går an å ha konspirasjonsteorier, men i dette tilfellet med E136 er virkeligheten enda verre, sier Marcus Brevik.