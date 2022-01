Nå har høgskolen ansatt ny direktør: – Han har utmerket seg

Næringsliv

Under et ekstraordinært møte i høgskolestyret ved Høgskolen i Molde fredag ettermiddag, kunne prorektor Jeanette Varpen Unhjem fortelle at Øyvind Sørensen (57) blir ansatt som ny høgskoledirektør. Vedtaket var enstemmig både fra styret og innstillingsutvalget. Det skriver Panorama, høgskolens egen avis.