Fikk støtte for 69 fiktive ansatte før han rømte landet - avhør i utlandet skaper vansker for politiet

Næringsliv

Politiet mottok en anmeldelse fra Nav i juli 2020 for mistanke om brudd på lønnskompensasjonsordningen, som ble opprettet i forbindelse med koronapandemien. Firmaet det ble mottatt anmeldelse på var et byggefirma fra Eidsvåg, drevet av en mann fra Øst-Europa. Mannen skal ha fått støtte for fiktive ansatte mens det ikke var drift i byggefirmaet.