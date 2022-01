Næringsliv

Prisen på norsk naturgass har nådd nye høgder de siste månedene. På spotmarkedet har norsk gass blitt solgt for opptil 10 kroner per standard kubikkmeter gass. Går vi noen år tilbake, var gassen solgt for to kroner. Det høye prisnivået på gass de siste månedene sier kanskje ikke så mye for de fleste, men gassleveransene fra Norge har skaffet inntekter for opptil 3,5 milliarder kroner på ett døgn.