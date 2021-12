Næringsliv

Marthe Strandman Urvik forfremmes til partner i advokatfirmaet Øverbø Gjørtz fra 1. januar 2022. Det melder advokatfirmaet selv på Linkedin. Sunnmørsposten omtalte at Strandman Urvik blir partner og medeier først. Advokatfirmaet fra Molde, som omsatte for like over 56 millioner kroner i fjor, skriver følgende om forfremmelsen: