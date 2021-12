Familien har drevet Molde-butikken i over 50 år – nå er den solgt

Næringsliv

– Det stemmer at butikken er solgt. Først og fremst selger vi nå fordi to av oss som driver blir pensjonister. Så fikk vi et tilbud av noen som ønsket å etablere seg i Molde, og da var tiden inne, sier Leif Tore Bolsø, som er én av driverne av butikken Småtroll på Roseby.