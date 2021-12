Blankpolert bedriftseventyr: – Det har vært vanvittig mye arbeid.

Da TB Bilpleie ble etablert for 30 år siden, var det i et knøttlite lokale med plass til to biler. I år har det vært rundt 3000 «pleietrengende» biler innom den skinnende blanke familiebedriften i Verftsgata.