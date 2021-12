Næringsliv

(åa.no) Sverre Bersås, med tittelen Supply Chain Manager, i madrassprodusenten Wonderland på Øran Vest forsikrer at han håper koronaviruset vil forsvinne. Men samtidig medgir han at pandemien er en medvirkende årsak til at produksjonen går så det griner i fabrikklokalene.