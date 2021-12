Nå har den tredje og siste Stuevollen-kjøperen meldt seg – dette sier kommunen om forkjøpsretten

Næringsliv

Romsdals Budstikke har omtalt Stuevollen-salget til Helseforetaket helt fra planene om eiendomssalget ble kjent. Til sammen hadde de tolv bygningene på Stuevollen en samlet prisantydning på 78 millioner kroner da de ble lagt ut for salg, men HMR fikk altså 34 millioner kroner mer enn de først ba om. Etter at avisa kunne melde om at eiendommene ble delt mellom tre budgivere, med nasjonale aktører på budgiverlista, så har de tre kjøperne i tur og orden meldt seg.