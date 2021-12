Inngår elektro-kontrakter for 500 mill. kr - desse signerte

Næringsliv

Tysdag 21. desember signerte Helse Møre og Romsdal og Bravida kontraktane for elektro og elektronisk sikringsanlegg for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal. Dermed er den 18. kontrakten og 80 prosent av entreprisekontraktane signert, noko som gir eit solid grunnlag for det vidare arbeidet. Det skriv helseforetaket i ei pressemelding.