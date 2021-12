Gründeren er én av kjøperne på Stuevollen – nå satser han på en helt spesiell kundegruppe i Molde

Næringsliv

Bo Coliving AS er en av kjøperne av Stuevollen-eiendommene, som Helseforetaket solgte i et tredelt salg, for til sammen 112 millioner kroner. Eiendommene som gründeren Johan Rasting og selskapet hans har investert i er Stuevollvegen 3 og 4, og Glomstuvegen 16. Til sammen omfatter kjøpet 20 leiligheter, og nå har kjøperen planen klar.