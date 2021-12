Nedstengt braksuksess 708 m.o.h.

Næringsliv

Det var selvsagt viruset og de nye retningslinjene fra regjeringen som gjorde at man møtte veggen også oppe på Eggen. Men før det har det gått glitrende. Også julebordsesongen har vært meget bra. Eggen Restaurant åpnet dørene 3. juli og har vært en braksuksess, ifølge hovmester Kim Erik Langness og daglig leder Per Espen Torgersen. Optimismen er stor med tanke på 2022. Samtidig er det selvsagt trist for alle de ansatte at de nå måtte stenge dørene, og ikke minst for alle julebordsgjestene som gledet seg til en kjempeopplevelse på Eggen i helga.