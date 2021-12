Thea (27) vet ikke når hun får jobbe igjen: - Glad for at folk støtter oss

Næringsliv

Thea Svenøy er barsjef på Tapp & Kork. Mandag kveld fikk hun og åtte andre ansatte permitteringsvarselet, etter at regjeringen lanserte nye koronatiltak. Ved midnatt stenger kranene. Dette er siste kveld på jobb på minst fire uker for 27-åringen og resten av de ansatte. Like over klokka 19 tirsdag kveld var det mer eller mindre maks kapasitet på utestedet, som følge av den gjeninnførte metersgrensa mellom kohortene. Selv om munnbindene er på, og situasjonen er kritisk for de ansatte, så sitter smilene synlig løst under ansiktsmaska.