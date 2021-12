Har allerede sendt ut permitteringsvarsel: – Føles nesten ikke som noen dugnad lenger

Næringsliv

– Det er veldig tungt for vår del. Det betyr en ny runde med permitteringer for Tapp & Kork. Vi kommer til å ha åpent fram til midnatt tirsdag, slik at de som vil støtte oss en siste gang nå i 2021 får muligheten til det. Når vi låser døra midnatt, så er vi stengt på ubestemt tid, sier Chris Ruud, som er daglig leder for Tapp & Kork.