Fortsetter driften av «Bua» på Mittet

Næringsliv

Det har lenge vært spenning knyttet til om det blir videre drift av butikken på Mittet, eller S. Dahle efterfølgere som den egentlig heter. Butikken har blitt drevet av samme familie i tre generasjoner. Tormod Dahle har drevet butikk i dagens lokaler i over femti år. Han tok over etter faren Trygve, som igjen tok over etter sin far, Severin Dahle. Det var Severin som startet opp butikkdrifta på Mittet i 1907.