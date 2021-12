Investerer 750 millioner kroner i Sunndal: – Stolt og ydmyk

Næringsliv

(Driva.no) – I dag er jeg stolt og ydmyk. Investeringsbeslutningen sikrer opprettholdelse av storskalafordelen ved fabrikken. Produksjonslinjen Su3 har over tid levert resultater vi for noen år tilbake ikke trodde var mulig, så vi er driftsorganisasjonen, inkludert omkringliggende avdelinger, stor takk skyldig, da dette danner grunnlaget for å satse videre på produksjonslinjen, sier fabrikksjef Roar Ørsund i en kommentar til Driva.