Topper næringslivslista igjen

Næringsliv

Både HD Solskjerming og Glamox hadde gode år i 2020. Til sammen leverte bedriftene et resultat på over 400 millioner kroner før skatt. Lederne, Frode Hjellset og Rune Marthinussen, topper også listen over næringslivsledere som hadde høyest inntekt i 2020 i vår region.