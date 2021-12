Så mye kostet boligen Martin Linnes kjøpte av Terje Heggem

Næringsliv

At det ved årsskiftet kommer en ny og forbedret avhendingslov, som forsterker kjøpers rettigheter ved et boligkjøp, ser ikke ut til å legge noen brems for boligmarkedet i Romsdal-regionen. Det viser eiendomsoverdragelsene for november i Molde, Hustadvika, Rauma og Vestnes.