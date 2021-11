Vaskeekte millionsatsing på Skåla

Har tidoblet omsetningen på fem år

Molde Autosalg AS ble etablert av Stig Bjerknes for fem år siden, på den tida er omsetningen tidoblet. Det siste året har bedriften investert tungt på Skåla, og i nær framtid åpnes et nytt bilvaskeanlegg.