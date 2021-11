Ekspertene tror på en slags nedgang for kjøpefesten – bransjen håper på nye rekorder

Næringsliv

Handelsorganisasjonen Virke tror at nordmenn vil bruke minst 3,3 milliarder kroner i fysiske butikker og nettbutikker på Black Friday, som er fredag 26. november. Virkes prognoser anslår også at nordmenn vil bruke opp mot 16,5 milliarder kroner i løpet av Black Week. Det høres kanskje mye ut, men tallene viser at Virke spår en slags brems for kjøpefesten.