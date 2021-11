Slik kan Romsdalsgata se ut

Næringsliv

Romsdalsgata 8, 10 og 12 eies to tredeler av Næringsinvest, mens en tredel eies av Mobo. Nå har de kommet med en mulighetsstudie om hva de ønsker for tomtene. Erik Berg i Næringsinvest forteller at de har et godt samarbeid i denne utviklingsprosessen.