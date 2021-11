Næringsliv

Det er to år siden forrige julebord. Dagene har subbet av gårde. Kosebuksa er slitt i baken og skoa er først og fremst flate og komfortable. Penkjolen og dressen har støvet ned, kanskje bare hentet fram til en konfirmasjon eller bryllup. Utenom det har det vært stille. I alle fall har det vært sånn for mange. Men nå er Norge klar for fest igjen! Julebord. Konserter. Show. Av med joggedressen og på med dress, finsko, kjole og hæler! Vi svinset ut til noen av sko- og klesbutikkene i vårt område for å lodde stemninga rett før den første partysesongen på to år.