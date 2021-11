Næringa har aldri omsatt for mer, men har aldri tjent mindre: – Vi må tørre å ta betalt

Næringsliv

Ser man på utviklinga i reiselivsnæringa, så viser tall fra Menon Economics at reiselivsbransjen aldri har omsatt for like mye penger som nå. Tallene viser samtidig at bransjen aldri har vært mindre lønnsom. Administrerende direktør hos hotellkjeden Classic Norway, Stephen Meinich-Bache, har en klar oppfordring til kollegene i hotellbransjen.