Kan komme til å droppe planene om Macé-senteret

Næringsliv

Ganske nøyaktig to år etter at Macé-senteret for første gang ble lansert offentlig, var eiendomsbransjen igjen samlet til konferanse i Molde. Macé-senteret er planlagt å samle private og offentlige aktører innen bygg og eiendom i en stor kompetanse-hub, i kvartalet øst for torget i Molde. Også Gørvellplassen har vært vurdert som lokasjon.