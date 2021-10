Har aldri tjent mer - nå søker bedriften etter mer folk

Næringsliv

(Driva) – Driftsmessig er dette et meget solid kvartal, der vi satte rekord i produksjon av primærmetall fra elektrolysen med 107.000 tonn. Organisasjonen fremviser i tillegg meget god kostnadskontroll i alle enheter ved fabrikken. Sammen med høye priser for aluminumprodukter og fortsatt svak kronekurs mot dollar, er resultatet en rekordnotering for et kvartal ved Hydro Sunndal, sier fabrikksjef Roar Ørsund.