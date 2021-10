Sjåførene til Atle opplever ofte et stort problem for bransjen: - En fryktelig ulempe

Næringsliv

Atle Norli er daglig leder for Surnadal transport, og kunne skilte med å ha kjørt inn en omsetning på over 276 millioner kroner i 2020. Den omsetningen gir likevel ikke mer enn et overskudd på 5,4 millioner kroner som resultat. Overskuddet er i og for seg noe bedriften er fornøyde med, men Norli er klar på hva som kunne ha ført til mer lønnsomhet.