Nå koker det hos dekkforhandlerne: – Speilglatt i morges

Nå har vi dekning for å si at det går i hundre hos dekkforhandlerne. Martin Vestre kjørte seg en kjelkete tur i Nordbyen søndag, og mandag var han på plass hos Dekkmann i Verftsgata for å få lagt om til piggdekk.