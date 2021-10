Heftig interesse for drømmehuset til Geir: – Jeg får beskjed om at jeg er gal som selger det

Næringsliv

– Jeg angrer nesten bare mer og mer på at jeg har lagt det ut, og jeg får beskjed om at jeg er gal som selger det. Det er en tid for alt, og nå må jeg bare stå i det. Jeg tviler på at jeg kommer til å eie noe lignende igjen, sier Geir Gribbestad, som har gått mange runder med seg selv før valget om å selge huset ble tatt.