Næringsliv

Molde: Tommy Nilsen har sett seg ut plassen for drømmehuset. Nå gjelder det først å sikre seg den kommunale boligtomta på Kleive, for deretter finne den rette eneboligen. 27-åringen og familien bor i privat leilighet. Det å skaffe seg hus og betale ned på sitt eget, er et mål for tobarnspappaen. Lørdag var mannen fra Kleive innom Boligmessa i Akerhallen på jakt etter idéer og den rette huspakken.