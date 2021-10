15 vil bli ny kultursjef i Rauma – se søkerlista her

Næringsliv

Stillinga som kultursjef i Rauma har vært ubesatt siden Øystein Valde gikk av i mars, det skriver Åndalsnes Avis (ÅA), som omtalte saka først.

Avisa skriver at stillinga omfatter en lang rekke ansvarsområder: kulturskole, bibliotek, frivilligsentral, kino, drift av kulturhuset, fritidsaktiviteter for barn og unge, samarbeid med ungdommen via Ungdomsrådet, kulturminner, tilskuddsordninger, og samarbeid med både det frivillige og profesjonelle kulturlivet.

Kommunedirektør, Toril Hovdenak, sier til ÅA at hun er veldig fornøyd med ei så god og brei søkerliste.

– Det er artig at det er så mange gode kandidater som ønsker å være kultursjef i Rauma framover, sier hun til avisa.

Blant de 15 søkerne er åtte bosatt i Romsdal. En søker er konfidensiell.

Hovdenak sier det er vanskelig å si når de kan ha en ansettelse klar.

