Næringsliv

Ordfører Torgeir Dahl (H) ønsker at Molde skal bli landets mest næringsvennlige kommune. I løpet av ti år har kommunen mål om 1000 nye private arbeidsplasser. Axess-gründer Børge Gjeldvik mener målsettingen er for lav, og at det skal være mulig å skape langt flere enn disse 1000 arbeidsplassene de kommende åra i Molde.