Fylkeshuset er sprengt – slik kan løsninga bli

Plassmangelen ved Fylkeshuset er prekær. Ei straksløsning er å sette opp brakkerigg ved St. Carolus. – Det er ikke nok. Vi ser behov for et nybygg på sørsida av fylkeshuset, sier eiendomssjef Per Olaf Brækkan. Nye skisser vises til politikerne tirsdag.