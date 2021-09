Næringsliv

Det er en sprudlende butikkdriver vi møter i de 260 kvadratmeter store lokalene til Interiørhuset 1 – Eide gardin og utstyr. Det er gule plakater overalt, her er det store avslag. Linda markerer at det er en ny æra på gang, for konseptet hennes skal endres og Eide skal endelig få en klesbutikk igjen.