Dagbladet avslører Saudi-Arabia-link for Bondevik - skal ha fått flere millioner kroner

Næringsliv

Dagbladet avslører at Kjell Magne Bondevik, og senteret hans Oslosenteret, skal ha fått over tre millioner kroner fra en muslimsk organisasjon i Saudi-Arabia. Nå sier eksperter til Dagbladet at organisasjonen har svært tette bånd til regimet i landet.

Avisa viser også til flere kontaktmøter mellom moldenseren Bondevik og Saudi Arabiske ambassadører i Norge.

Dokumentasjon Dagbladet har fått tilgang til, viser at den tidligere statsministeren gjennom Oslosenteret har fått over tre millioner kroner fra organisasjonen Muslim World League (MWL). Pengene skal ha blitt formidlet gjennom en annen stiftelse i Oslo, som eies av Aamir J. Sheikh. Sistnevnte er også politiker i Høyre.

Bondevik og Sheikh blir gjengitt av Dagbladet på at de mener MWL er en internasjonal organisasjon som er uavhengig av saudiarabiske myndigheter, men avisa har fått bekreftet Saudi-Arabias ambassade i Oslo at MWL finansieres gjennom et fond, som er underlagt myndighetene i landet. I tillegg til ekspertkilder som Dagbladet har intervjuet, som også knytter organisasjonen til de saudiarabiske myndighetene.

– Norske politikere som mottar finansiell støtte fra Muslim World League må være klar over at de risikerer å fungere som en brikke i Saudi-Arabias imagebygging. I seg selv kan det bidra til å svekke deres egen troverdighet når det gjelder menneskerettigheter, sier Ina Tin fra Amnesty til Dagbladet.

Hun mener det ellers er godt kjent at organisasjonen har en brokete fortid når det kommer til når det gjelder respekt for menneskerettigheter, og peker på at organisasjonen.

Bondevik selv sier til avisa at han ikke har fått penger fra MWL, mens Dagbladet hevder at de kan dokumentere to overføringer på totalt 509 000,- til Kjell Magne Bondevik personlig, og 2,75 millioner til Oslosenteret. Moldenseren forteller også at han tidligere har gitt private lån til senteret i vanskelige tider, og at han har som prinsipp at mye av hans personlige honorarer skal tilfalle senteret.

Bondevik sier også at overføringene er honorar for fem seminarer i Oslo, flere møter og seminarer. Han opplyser ellers at han har fått 3,3 millioner for arbeidet, men selv bestemte at 2,75 millioner kroner skulle tilfalle Oslosenteret.

– Jeg har ikke fått penger fra MWL, men honorar fra «Stiftelsen Dialog for fred» for foredrag og møteoppdrag jeg har hatt i sammenhenger hvor også Al Issa (MWLs leder, red.anm.) har deltatt, skriver Bondevik i en e-post til Dagbladet.

Les mer om saka hos Dagbladet.