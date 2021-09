I alt 12 eiendommer solgt for over 5 millioner kroner – lokal megler ser for seg en klar boligtrend

Næringsliv

August kan se ut til å ha vært en god måned for eiendomsbransjen i Molde og andre deler av Romsdal. I alt er det solgt 12 eiendommer til over 5 millioner kroner i distriktet vårt, og fire av dem gikk for et sted mellom 6,7 millioner til 8 millioner kroner. Eiendom Norge melder at boligprisene steg med 1,9 prosent fra juli til august.