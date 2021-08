Kapteinen og de andre ansatte bruker mer tid på jobb enn du kanskje tror - bli med om bord på nyferja

Næringsliv

Tirsdag denne uka kunne Boreal ønske reisende velkommen til den nye elektriske ferja som skal brukes på ferjesambandet mellom Molde og Vestnes. Ferja har fått navnet "MF Malmefjord", og Boreal venter på at ytterligere to søsterfartøy i løpet av høsten og nærmere jul. Alle tre skal være helt like. Inntil ladetårnet er på plass ved ferjekaiene, så blir de strømdrevne ferjene ladet på diesel.