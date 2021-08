Næringsliv

Vi treffer Lene Herskedal Måseidvåg utenfor firmaets lille lager på Kvassneset i Sula. Lene er gift med rørleggermester Terje Måseidvåg (48). Bedriften har nå fire ansatte. At sjukepleier Lene fra Isfjorden skulle bli ende opp som rørlegger, er egentlig mot alle odds. Det er meget spesielt. For fortsatt er det slik at rørleggerbransjen er svært mannsdominert, selv om det har blitt bedre siden Lene begynte å lære seg faget i 2007.