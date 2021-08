Shell vil bygge ut Linnorm-feltet - kan komme til Nyhamna

Næringsliv

AUKRA: Shell, som er operatør, opplyser i en melding at lisenspartnerne i Linnorm har besluttet å gå videre med et utbyggingskonsept for Linnorm med en selvstendig Spar-plattform i Norskehavet. Det er samme plattformtype som Equinor bygde ut Aasta Hansteen-feltet med.