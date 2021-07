Planene hentes fram igjen - forberedt på bygging som kan koste flere titalls millioner kroner

Næringsliv

MOLDE: En av grunnene til at Molde ikke kan tilby Hurtigruten strøm ved kai, er at Hurtigruten kun ligger en halv time i Molde. Med så kort liggetid ved kai, har det vært mindre aktuelt for hurtigruta å stanse motorene på skipene og kople seg til strøm fra land. Når det kommer til cruiseskipene er det et mer krevende prosjekt å få til, ifølge havnedirektør Olav Akselvoll.