Næringsliv

De store vinduene i restaurantlokalene i Romsdalsgata avslører at noe nytt er på gang. Den gamle profilen til Kebab House er på veg bort, og er erstattet med en lapp i vinduet. På lappen blir det forklart at her skal det snart åpnes ny restaurant. Den står Oma Alduleimi og Shakir Mahmood Ahmed bak.